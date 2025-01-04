FC町田ゼルビアは4日、ヴィッセル神戸からDF菊池流帆(28)が完全移籍で加入することを発表した。菊池は青森山田高から大阪体育大を経て、2019年にレノファ山口FCへ入団。翌2020年に神戸へ完全移籍した。2024シーズンはJ1リーグ戦で20試合に出場し、2ゴールを記録。神戸のJ1連覇に貢献した。町田加入に際してクラブ公式サイトを通じ、「みなさん初めまして。ヴィッセル神戸から移籍してきたダビドリューホです。町田のために死