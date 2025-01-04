FC町田ゼルビアは4日、清水エスパルスのMF白崎凌兵(31)が完全移籍加入することを発表した。白崎は昨年7月に町田へ期限付き移籍。J1リーグ戦14試合に出場し、1ゴールを記録した。町田への完全移籍にあたり、クラブ公式サイト上で「昨年、自分を必要としてくれたこのクラブのために自分の全てを出して貢献します。共に闘いましょう!」と語っている。また、清水に対しては「良い時も悪い時も常に背中を押し続けてくれたファン