年末年始を帰省先などで過ごした人のＵターンが始まっています。１月４日、ＪＲ新大阪駅のホームには、大きな荷物を持った人の姿が目立ちます。混雑緩和の観点から、去年から年末年始の新幹線「のぞみ」は全席指定で運行していて、目立った混雑は見られませんでした。（東京へ）「お買い物とか、公園でみんなで遊んだりとか、親戚みんな集まってワイワイごはん食べたり」（東京へ）「水族館に行きました。アシカとか見まし