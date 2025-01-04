１月４日未明、京都府城陽市の住宅が全焼する火事があり、高齢の女性とみられる１人が死亡しました。４日午前１時半ごろ、城陽市寺田林ノ口で「住宅の１階から煙が出ている」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火は約１時間半後にほぼ消し止められましたが、木造２階建ての住宅約２００平方メートルが焼け、１人の遺体が見つかりました。この家に１人で住む７０代の女性と連絡が取れていないということです。