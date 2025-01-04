元AKB48の女優・高城亜樹（33）が4日、自身のインスタグラムを更新。新年の家族写真を公開した。高城は「HappyNewYear2025年も高橋家の応援よろしくお願いします」とつづり、息子2人と、夫でサッカーJ1清水のDF高橋祐治と撮影した着物姿の家族写真をアップ。「夫のオフに合わせて家族の時間をたっぷり取りパワーチャージさせていただきました」と報告し「2025年楽しく元気に！！皆さまにとって素敵な一年になりますよ