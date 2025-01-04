俳優の伊藤沙莉さん（30）が、脚本家の蓬莱竜太さん（48）と結婚したことを発表しました。【映像】伊藤沙莉と結婚した蓬莱竜太氏伊藤さんは4日、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組で、脚本家の蓬莱竜太さんと結婚したことを発表しました。伊藤さんは番組の冒頭で、「いつも応援してくださっている皆さんにこの場をお借りしてご報告させていただきます」とした上で、「私、伊藤沙莉はかねてよりお付き