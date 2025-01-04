フリーアナウンサー徳光和夫（83）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演。毎年恒例の第101回箱根駅伝に応援に出かけた際のエピソードを披露した。徳光は「（母校の）立教大学が前半良かったもので、シードに入るんじゃないかと思った」と往路で来季シード圏内の8位に入った母校の健闘を称えた。続けて「復路も楽しみに国道134号線へいつもの電動自転車を