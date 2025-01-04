フリーアナウンサーの中村江里子（55）が10年前と現在を比較した家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】中村江里子の子どもたち（複数カット）2001年にフランス人実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚した中村は、20歳の長女、17歳の長男、14歳の次女と3人の子どもがおり、フランス・パリで生活している。Instagramには、パリの人気レストランで食事をする様子や東京を訪れている長女の姿など、家族と