シンガー・ソングライターの琴音（22）が3日、公式HPで、結婚したことを報告した。女優の伊藤沙莉が脚本家の蓬莱竜太氏と昨年末に結婚、ネットラジオで報告「いつも応援いただいている皆さまへ」のタイトルで、直筆のメッセージを添付。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いしておりました方と入籍する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。これまでの活動などを振り返り、「様々な環境が