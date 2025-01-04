プロ雀士でも悩む条件確認を、緊張の場面でこなすのもなかなかのハードルだ。「大和コネクト証券 プロ野球 新春麻雀交流戦2025」予選D卓が1月3日に放送された。阪神・榮枝裕貴捕手が、終盤に猛烈な追い上げを見せ、オーラスで逆転に近づくと、ここで逆転可能な条件について「僕、何がOKなんでしたっけ？」と困惑。同卓していたプロ女流雀士が優しくレクチャーする場面があった。【映像】榮枝に優しく逆転条件をアドバイスする丸