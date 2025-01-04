「KAT-TUN」の中丸雄一（41）が活動再開を発表した。【映像】中丸雄一の活動再開発表中丸の所属事務所は3日、公式サイトで「2025年1月3日（金）より当社専属契約タレント中丸雄一（KAT-TUN）の活動再開をお知らせいたします。この度は、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後、中丸は初心に立ち返り、芸能活動により一層真摯に取り組んでまいります。