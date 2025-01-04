3日、SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、1月4日（土）、5日（日）にサロンパスアリーナで行われるリーグ第11節のPFUブルーキャッツ石川かほく戦において、令和6年能登半島地震災害支援募金活動を実施することを発表した。 両日ともに2階に募金箱を設置し、試合終了後にPFUとSAGA久光の両チームから選手数名が募金活動を実施する予定となっている。 鳥栖ラウンド主