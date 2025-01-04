浮気は一時のあやまちだけで終わらないことが多く、取り返しのつかない事態を引き起こすこともあります。今回は、浮気が原因で起こるさまざまな問題に焦点を当ててみましょう。内面の葛藤と心理的ストレス隠れて浮気関係を続けると、罪悪感や自責の念が心を大きく圧迫します。精神的な平穏を失い、日常生活に悪影響を及ぼす原因となります。もたらされる家庭の崩壊浮気が発覚すれば、家族は悲しみを感じます。特に子どもが関係する