井内悠陽が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ48作目『爆上戦隊ブンブンジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第43話「豪快なハンドル」が、あす1月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ブンブンジャーの大ピンチにゴーカイジャーが参上第43話予告動画本作は、子どもたちに圧倒的な人気を誇るクルマをモチーフに、タイヤやスピードメーターをイメージしたレーシングスーツに身を包んだヒーローが、