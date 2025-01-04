【モデルプレス＝2025/01/04】歌手の浜崎あゆみが1月2日、自身のInstagramを更新。母親の顔出し動画を公開し、反響が寄せられている。【写真】浜崎あゆみ、美人母の舌ペロ動画◆浜崎あゆみ、美人母を顔出し公開浜崎は「朝からテンション高いぶーちゃんが撮ってくれた動画が届いたので、2025年一発目の投稿」とつづり、友人の豊田夏来さん（愛称・ぶーちゃん）が撮影した動画を公開。「代々木でのぶーちゃんとわたくしのマミー、2人