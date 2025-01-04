WANDSが2025年3月、ミニアルバム『TIME STEW』をリリースすることが発表となった。◆WANDS 画像タイトルの『TIME STEW(タイムステュー)』は、“時間をかけてじっくり煮込み、新旧を溶け合わせた新たな味わい”を表現したもの。1991年のデビューから時を経て熟成されたWANDSのサウンドを象徴しているとのことだ。また、WANDSが2025年4月からキャリア最大規模の全国ツアーを開催することは既報のとおり。このたび、そのツアータイト