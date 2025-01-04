テオスカー・ヘルナンデスが再契約米大リーグ・ドジャースはフリーエージェント（FA）となっていたテオスカー・ヘルナンデス外野手と3日（日本時間4日）、3年6600万ドル（約104億円）で契約したことを正式発表した。大谷翔平投手も反応している。大谷は現地3日に自身のインスタグラムを更新。MLB公式インスタグラムがテオスカーの再契約を発表した4枚の画像を引用する形でストーリー機能に投稿した。中にはベンチで大谷と並ん