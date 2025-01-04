読めそうで読めない漢字や、一瞬で読めたらかっこいい「難読漢字」クイズを出題します。あれこれ想像を膨らますうちに発想力が高まるかも？ちょっとした雑学・豆知識もあるので、息抜きがてらチャレンジしてみてください。いま、編集部注目の作家問題は…今回の出題漢字は「饗す」です。「きょうす」と読むのも正解ですが、ほかにも馴染みのある読み方があります。ヒント：酒や料理を出して客をねぎらうという意味の言葉ですさて、