お笑いコンビ・オードリーがＭＣを務める日本テレビ系情報バラエティー番組「ｎｅｗｓオードリー」が４日、放送された。番組内では「２０２５年知っておきたいニュース」を楽しくおしゃべり。トークは石破茂首相について及んだ。ＶＴＲ出演した同局政治部記者は「石破さんの地元の親しい方によると『石破茂はボケ担当』なんだと。だからいいツッコミがあると、要はいいやりとりがあると、ものすごく石破らしさが生きるから