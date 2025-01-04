メジャーリーグ進出を進めていた韓国代表の内野手、金慧成（キム・ヘソン、２６、キウム・ヒーローズ）がポスティングシステム締め切りまで３時間ほど残してＬＡドジャースと劇的に手を握った。金慧成の所属会社ＣＡＡの関係者は４日（日本時間）、「金慧成がドジャースと３＋２年・最大２２００万ドル（約３５億円）で合意した」と明らかにした。保障契約は３年総額１２５０万ドルで、その後２年契約を延長するオプションが含まれ