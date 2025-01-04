2023年「次にくるマンガ大賞」「WEBマンガ総選挙」ダブルノミネート作！劣悪な労働環境で過労死したMR(医薬情報担当者)の男。気が付くと赤ちゃんに転生していた――最高の赤ちゃんライフ到来！と思いきや、前世の記憶や知識はそのまま、思い通りに操れない身体と情緒で数々の壁に立ち向かう。クスッと笑えて勉強になる、ドタバタ赤ちゃんコメディをお届け。『赤ちゃんに転生した話＋』を無料で読む※本ページはアフィリエイトプロ