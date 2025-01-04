ＳＫハイニックスが最新で最大容量の高帯域幅メモリー（ＨＢＭ）「ＨＢＭ３Ｅ」１６層製品を来週公開する。昨年１１月に製品開発を公式化してからまだ２カ月も経っていない。ＨＢＭ競争が激しい中、ＳＫハイニックスが開発ペースで「超格差」を見せている。ＳＫハイニックスは３日、米ラスベガスで７−１０日（現地時間）に開催される家電・ＩＴショーＣＥＳ２０２５にＨＢＭ３Ｅ（第５世代）１６層サンプルを初めて公開すると明ら