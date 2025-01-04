リクルート（東京都千代田区）が発行する旅行情報誌「じゃらん」が、「ご当地おにぎり」に関する調査を実施。その結果を「ユニークなご当地おにぎりランキング」として発表しました。1位は「ご当地食材」を使用調査は2024年9月20日から同月24日、47都道府県在住の20〜50代の男女を対象に実施。計1048人の有効回答を得たものです。なお、回答は「じゃらん」掲載情報を中心にピックアップされたご当地おにぎりの中から「具材がユ