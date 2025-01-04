福岡県京都郡の「ベッセルホテル苅田北九州空港」は、朝食を九州地方や福岡の美味しいご当地メニューを取り揃えた魅力溢れるビュッフェに、2024年12月16日(月)よりリニューアルした。車旅や子ども連れにおすすめのホテル「ベッセルホテル苅田北九州空港」を運営するベッセルホテル開発(ベッセルホテルズ)は、「あなたと家族と街を愛する。」をコンセプトに、全国でホテル事業を展開している。「ベッセルホテル苅田北九州空港」は、