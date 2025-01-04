【心理テスト】器の大きさQuestion.オフの日に読書をすることにしたあなた。さて、どのジャンルの本を読みますか？A：ミステリー小説B：自己啓発本C：少女漫画D：料理本【診断結果】A：ミステリー小説あなたの器の大きさ度は【70％】。トリッキーな仕掛けや大どんでん返し、日常に隠された意外な謎まで楽しめるミステリー小説を選んだあなたは、大抵のことは「こんなこともあるよね」と受け入れることができる人。その裏には「何と