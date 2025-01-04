2024年7月3日に新しいデザインの日本銀行券が発行された。一万円札の肖像に選ばれたのは「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一である。しかしこの新一万円札を巡って、思わぬ議論が巻き起こっている。それは、祝儀袋に入れるには不適切ではないかというのだ。この「渋沢栄一問題」は、いつまで続くのだろうか。お札の寿命という観点から、この問題の行方を探ってみよう。 【写真】「なんで、お札が入るの？」常識を覆した長財布