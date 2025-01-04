現代最高峰のエンターテイナーのヴァネッサ・ウィリアムス（61）の母ヘレンさんが、娘の舞台を見るために訪れたロンドンで他界した。同市ウエスト・エンドで公演中のミュージカル版『プラダを着た悪魔』に出演しているヴァネッサの姿を見ようと、85歳の誕生日祝いにロンドンを訪れていたというヘレンさんは、急性肝不全による合併症で昨年12月28日に市内の病院で息を引き取ったという。 【写真】母の急逝を発