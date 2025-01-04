食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。スイーツコンシェルジュ・はなともさんの予想は？〈食通が占う、2025流行る店〉パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように！そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケ