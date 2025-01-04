福岡県朝倉市で4日未明、住宅の車庫に駐車していた軽トラックのタイヤが燃える火事がありました。周辺に火の気がないことから、警察は不審火として、出火原因を調べています。警察によりますと、4日午前2時半ごろ、朝倉市福光の2階建て木造住宅で「倉庫内に置いていた車が爆発した」と住人の男性から110番通報がありました。警察が駆けつけると、火は住人によって消し止められていましたが、住宅1階部分の車庫に駐車していた軽トラ