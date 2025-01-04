NBA下部組織Gリーグは3日（日本時間4日）に、2月16日（同17日）に開催されるGリーグオールスターゲームのファン投票の第1回中間結果を発表した。メンフィス・ハッスルに所属する河村勇輝（23）が1位になった。Gリーグオールスターゲームは、NBAオールスター2025の一環として、2月16日（同17日）にサンフランシスコで開催される。河村はファン投票の第1回中間発表トップとなった。ハッスルからは河村含めて5選手がトップ10入