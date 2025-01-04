年末年始を故郷で過ごした人たちのＵターンラッシュが４日午前、本格化し、ＪＲ東京駅の東海道新幹線のホームは、キャリーケースを引く家族連れらでごった返した。ＪＲ各社によると、年末年始期間の東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は全席指定席で、４日の東京着の新幹線はほぼ満席。名古屋市の実家に帰省したという東京都北区の看護師（３３）は「久しぶりに両親の元気な姿を見られて安心した」と話した。高速道路各社による