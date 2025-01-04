「マリンワールド海の中道」で飼育していた雄のラッコ「リロ」（同水族館提供）福岡市東区の水族館「マリンワールド海の中道」は4日、飼育していた雄のラッコ「リロ」が同日朝に死んだと発表した。「雄としては高齢」とされる17歳だった。鳥羽水族館（三重県鳥羽市）によると、国内で飼育中のラッコは同水族館の20歳と16歳の雌2頭のみとなった。ラッコは乱獲で野生の生息数が減少し、ワシントン条約で国際取引を規制。国際自然