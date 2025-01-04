アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが、当時の実体験をベースに描いた漫画「女社会の知られざる闇。」には、まさに“女社会の闇”が描かれており、ゾッとするエピソードが満載だ。ついつい怖いもの見たさでページをめくる手が止まらない。今回はゆき蔵さん自身が、同性のストーカーに悩まされた話を紹介する。もともと「ちょっと距離感が近いな」と感じていた女性客がどんどんストーカー化していく様は