共栄学園高を引っ張る秋本は2023年に女子日本代表に登録された逸材だ(C)産経新聞社「春の高校バレー 第77回全日本高等学校選手権大会」（以下、春高）が来年1月5日に開幕する。高校生バレーボーラーにとってはシーズンの集大成を飾る晴れ舞台となる。【関連記事】エース古賀の“魂”受け継ぐ22歳「紗理那さんのようなプレーヤーを目指していきたい」女子バレー界を引っ張る存在になれるか女子ではインターハイ優勝の大阪・金蘭会