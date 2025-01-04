2009年に開港した静岡空港の搭乗者数が１２月３１日、800万人に達し記念式典が行われました。見事、搭乗者800万人目となったのは、家族で沖縄旅行に出かける為に富士宮市から訪れた深澤洋貴さん（40）で、県や空港関係者から記念品が贈られました。８００万人目となった深澤さん「すごく思い出に残る旅行になりそうです。また飛行機を利用する時も、静岡空港を利用したいと思いました」静岡空港は2009年6月4日に開港し15周年の節目