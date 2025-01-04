山形県天童市のハウスで育てられた「超促成栽培」のサクランボが4日、全国に初出荷されます。現地では準備が進められました。雪の中たたずむハウスの中で、真っ赤に実る初夏の味覚、サクランボ。ここ、山形県天童市荒谷にある花輪和雄さんの温室ハウスでは、県内で唯一「超促成栽培」の手法で育てたサクランボを毎年1月4日に日本一早く出荷しています。4日朝から従業員たちが収穫作業に追われていました。去年の6月上旬からサクラ