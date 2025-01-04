3日夜、埼玉県川口市のごみ処理施設でごみが焼ける火事が発生しました。およそ15時間経った現在もごみは燃え続けています。川口市のごみ処理施設で3日午後9時すぎ、「ごみが燃えている」と119番通報がありました。消防によりますと、当時、施設は稼働していて、回収したごみを一時的にためる場所から火が出たということです。近隣住民「朝起きたら煙がずっと出ているからどこだろうと思って、すごくきな臭かった。おかしいな