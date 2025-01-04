エティハド航空は、アメリカ行き利用者を対象とした「エティハドアメリカ事前入国審査ラウンジ」を、アブダビのザイード国際空港に12月30日、開設した。アメリカ税関・国境警備局（CBP）の事前入国審査施設からすぐの場所に位置し、対象となる乗客はアメリカへの入国手続きを完了した後に利用ができる。一部の便にはラウンジから直接搭乗ができる。利用者に対しては、メインターミナルのファーストクラス、ビジネスクラスから旅を