デルタ航空は、シャーロット・ダグラス国際空港に「デルタ スカイクラブ」を12月18日にオープンした。拡張されたコンコースAの中2階に位置し、広さは約14,000平方フィート。座席数は246席。都市名の由来となったシャーロット女王からインスピレーションを得た、植物と花のモチーフが特徴。ブッフェのほか、2か所のドリンクステーション、コンコースを望める14席のバー、6つの防音ブースを備え、ビジネスやレジャー目的での利用に対