FC町田ゼルビアは4日、日本代表GK谷晃生がガンバ大阪から完全移籍で加入することを発表した。現在24歳の谷は、G大阪の育成組織出身で、2018年にトップチームデビュー。同クラブでは出場機会を得られず、2020年から2022年にかけては3シーズン、湘南ベルマーレに期限付き移籍した。G大阪に復帰した2023シーズンはリーグ戦10試合に出場。シーズン途中にベルギー2部のデンデルに期限付き移籍したが、レギュラー定着とはならず、半