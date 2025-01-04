昨夜（3日）、岡山市北区のJR津山線の沿線で住宅を全焼する火事があり、男性1人がけがをしました。津山線は一時運転を見合わせました。 【写真を見る】岡山市北区下牧のJR津山線沿線で住宅全焼住人1人がやけど一時列車が運転見合わせ【岡山】 きのう（3日）午後7時25分ごろ、岡山市北区下牧の小川幸雄さん（52）の住宅から火が出ていると119番通報がありました。消防が駆け付け、火はおよそ2時間50分後に消し止めらましたが