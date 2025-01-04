年末年始をふるさとで過ごした人たちのUターンラッシュが4日ピークを迎え、JR岡山駅は朝から混雑しています。 【写真を見る】Uターンラッシュが本格化JR岡山駅は朝から混雑新幹線は上りがほぼ満席【岡山】 （砂山祐佳里記者）「JR岡山駅に来ています。Uターンラッシュを迎えたきょう、ホームには新幹線を待つ人で長い列ができています」 新幹線は、上りののぞみ号、ひかり号が終日ほぼ満席と