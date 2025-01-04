お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（43）が、3日放送のMBS「かまいたちの知らんけどお正月同期旅SP」（後11・25）に出演。夫人とのケンカの内容を明かした。番組恒例となったかまいたちと同期芸人がお正月に旅行する企画で、かまいたち、藤崎マーケットの他、アキナ、元和牛の水田信二らが出演。バスで移動中にトークを繰り広げ「結婚生活」がテーマになった。そこで山内は「ケンカはだいぶ減りました」と以前に比べ、