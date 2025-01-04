【モデルプレス＝2025/01/04】女優の伊藤沙莉が1月4日、結婚を発表した。本記事では、伊藤のこれまでの活躍をまとめる。【写真】伊藤沙莉、兄・オズワルド伊藤と2ショット◆伊藤沙莉、子役として活躍伊藤は1994年5月4日生まれ、千葉県出身。9歳でドラマ「14ヶ月〜妻が子供に還っていく〜」（日本テレビ系／2003）に出演し、女優デビュー。その後「みんな昔は子供だった」（フジテレビ系／2005）、「女王の教室」（日本テレビ系／20