俳優の窪塚洋介（45）の弟で、レゲエミュージシャンのRUEEDが4日、自身のインスタグラムを更新。洋介の長男で俳優の窪塚愛流（21）との新幹線でのツーショットを披露した。「正月家族会の帰りは初めて @airu_kubozuka と」とつづり、愛流との新幹線でのツーショットを投稿。「チケット全部売り切れからの奇跡の自由席で」と自由席での帰京だったことを明かした。「しかしあっという間に大人になったなあ」と甥っ子の成長にし