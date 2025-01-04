２日、雲南省昆明市の王家営西駅でコンテナを積載する中老鉄道の国際貨物列車。（昆明＝新華社記者／胡超）2日、雲南省昆明市の王家営西駅でコンテナを積載する中老鉄道の国際貨物列車。（昆明＝新華社記者/胡超）【新華社昆明1月4日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」の国際貨物列車が2日、新鮮な青果を満載して王家営西駅を出発し、ラオスに向かった。2021年12月3日の全線開通以降、貨物輸送量は