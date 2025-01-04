年末年始をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュがピークを迎え、各交通機関は朝から混雑しています。北海道・新千歳空港の出発ロビーには大きな荷物を抱えた家族連れなどで長い列が出来ています。新千歳空港は現在のところ若干の遅れが出ていますが、欠航便はなく順調な運航が続いています。旅行客「（Q.どんなことをした？）家でジンギスカンを食べたりしました」「ちょっと寂しくなるね、明日からね。きょ