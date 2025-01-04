ＪＲＡは１月４日、２０２４年度の厩舎関係者表彰受賞者を発表した。最多勝利新人騎手賞には高杉吏麒騎手＝栗東・藤岡健一厩舎＝が輝いた。全受賞者は以下の通り（＜＞内数字は順位）。騎手部門【優秀騎手賞】〈１〉戸崎圭太〈２〉クリストフ・ルメール〈３〉川田将雅〈４〉松山弘平〈５〉坂井瑠星（勝率、勝利度数、獲得賞金、騎乗回数の４部門における総合得点）【優秀障害騎手賞】〈１〉小牧加矢太〈２〉上野翔（勝率、勝利度