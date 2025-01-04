1月3日の夜、熊本市中央区の市営住宅から火が出て、火元の部屋で女性の遺体が見つかりました。 3日午後9時ごろ、熊本市中央区九品寺にある市営住宅の住民から「2階の部屋から煙が出ている」と119番通報がありました。 この火事で、5階建て市営住宅の2階にある1室で畳（約0.5平方メートル）が焼け、近くで女性の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この部屋には岡村きみ子さん（75）が1人で暮らしているということ