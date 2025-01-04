全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が３日（日本時間４日）、ロッテからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す佐々木朗希投手に関し、自身のＸ（旧ツイッター）で「パドレス、ドジャース、ジャイアンツが、この２３歳の日本人エースとの契約の最有力候補に挙がっている」と伝えた。佐々木を巡っては、「２５歳ルール」によってマイナー契約しか結べない（メジャー出場は可能）ことから、大型契約は不